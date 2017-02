Uma petição a exigir uma intervenção de fundo urgente na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, lançada pela associação de pais, já ultrapassou as quatro mil assinaturas e deve ser enviada à Assembleia da República nas próximas semanas.

Esta sexta-feira, a petição online já contava com mais de 4.600 assinaturas, ultrapassando as 4.000 necessárias para que seja debatida na Assembleia da República a situação do edifício da escola, construído há 80 anos, e que "nunca teve uma intervenção estrutural", disse à agência Lusa o membro da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Secundária José Falcão, Luís Nunes.

"É uma grande vitória termos conseguido mobilizar tanta gente e tão depressa. É um sinal de que as pessoas estão connosco", sublinhou Luís Nunes, referindo que a APEE não compreende porque é que a Escola José Falcão não está na lista do Governo das 200 escolas que vão receber obras de requalificação.

A associação de pais da José Falcão vai agora rever as assinaturas e espera, "nas próximas duas semanas", ir à Assembleia da República entregar a petição, para que o tema seja discutido no âmbito da Comissão de Educação, explanou o responsável.

A petição foi lançada em meados de dezembro de 2016, tendo alcançado as quatro mil assinaturas em "cerca de mês e meio", salientou Luís Nunes, afirmando que não esperava que o número fosse atingido "tão depressa".

"Isto mostra o apoio da cidade, mas não só. Há muita gente a assinar de fora de Coimbra", frisou o membro da direção da APEE.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a associação de pais alertava para o facto de a escola necessitar de "uma intervenção urgente no seu edifício", um dos "exemplos maiores da arquitetura modernista em Portugal".

O antigo Liceu de Coimbra, que tem 180 anos de história como instituição, foi classificado como Monumento de Interesse Público e "luta há décadas pela execução de obras, que têm sido constantemente adiadas", relata o documento.

"Como as intervenções de fundo nunca aconteceram, o edifício e os seus equipamentos estão num estado de degradação evidente. Se nada for feito, está em causa o bem-estar e a segurança dos quase 1.000 alunos, professores e funcionários, que estudam e trabalham na escola mais antiga e inspiradora da cidade, e uma das mais históricas do país", lê-se.

Segundo a APEE, grande parte da canalização e da instalação elétrica é ainda a original, existem infiltrações e humidade por todo o edifício, chove no laboratório de Física e em algumas salas, bem como no pavilhão, cujo pavimento apresenta fissuras perigosas para a integridade física dos alunos.

No rol de queixas, figura ainda a falta de climatização, que obriga alguns alunos a levar "mantas para poderem suportar os rigores do inverno", enquanto no verão é "insuportavelmente quente".

As condições, sublinha a APEE, "afetam de sobremaneira a concentração dos alunos", cujo número "aumentou significativamente" no ano letivo de 2016/17".

"Mesmo assim, com muito esforço, a Escola José Falcão conseguiu o feito notável de ser a melhor pública do país no novo indicador do desempenho das escolas ("percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos")", refere o comunicado.