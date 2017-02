Uma das utentes com deficiência mental do lar da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em Alijó, poderá ter sido violada por um dos utentes mais autónomos.

O caso terá sido relatado por várias funcionárias durante a inspeção da Segurança Social ao lar, motivada pela reportagem da TVI que denunciou casos de maus-tratos a utentes do lar.

A situação terá ocorrido há cerca de um ano e meio, mas nunca foi reportado ao Instituto da Segurança Social, que financia a instituição.

O vice-presidente do lar, Luís Correia, garante que desconhecia o caso e que nada foi “abafado”.

Todos os factos denunciados, quer os anteriores, quer estes que me estão a denunciar agora, não são do conhecimento da direção, mas serão, certamente, alvo de investigação interna e serão comunicados às autoridades competentes, com as quais a instituição irá colaborar, integralmente, para o esclarecimento dos factos denunciados”, afirmou Luís Correia, à TVI.

A TVI sabe que os depoimentos de várias funcionárias já seguiram para o Ministério Público, que já investiga a denúncia de maus-tratos no lar.

A auxiliar que denunciou toda a situação, foi ouvida esta quinta-feira pelo Ministério Público no Tribunal de Alijó. À chegada, disse para a câmara da TVI que planeia contar toda a “verdade”.

[Vou contar] toda a verdade. Tudo aquilo que sei”, afirmou Laura Ferreira.

O Instituto da Segurança Social garantiu, entretanto, à TVI, através de um comunicado, que continua a acompanhar de perto o caso, com equipas a deslocarem-se diariamente ao lar de Alijó, para garantir a segurança dos utentes.

O comunicado refere, ainda, que todos os indícios de crime recolhidos têm sido remetidos para o Ministério Público com a máxima celeridade.