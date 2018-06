A cidade de Braga vai receber a final da Dance World Cup 2019, a "maior competição mundial" naquela área, juntando cerca de 6500 crianças e jovens de 48 países, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da InvestBraga.

Segundo Carlos Oliveira, o evento vai ter lugar no Forum Braga e vai reunir modalidades da dança, desde a clássica à contemporânea, a que se juntam hip-hop, street dance, acro dance, jazz, sapateado, comercial, folclore nacional e, pela primeira vez em 2019, danças de salão.

"Receber uma competição como o Dance World Cup demonstra que o Forum Braga está a fazer o caminho prometido de captar para Braga e para o país eventos que contribuem para a dinamização económica e cultural. É também uma demonstração das capacidades do Forum Braga para eventos de grande escala e internacionais e também uma oportunidade para projetar Braga a nível mundial", destacou Carlos Oliveira.

O embaixador empresarial de Braga, Ricardo Costa, salientou que o Dance World Cup "é a maior competição mundial na área da dança" e que a realização do evento em Braga começou a ser idealizado há cerca de um ano.

"O Dance World Cup junta nos dez dias de competição mais atletas que os jogos olímpicos de inverno! É o evento no mundo com mais visualizações através de "online streaming", sendo visto em 120 países por mais de 500 mil pessoas", apontou Ricardo Costa.

A organização do Dance World Cup anunciou quarta-feira à noite, em Sitges, Barcelona (Espanha), onde decorre a final deste ano, a escolha de Braga para anfitriã do evento em 2019, destacando a "reconhecida hospitalidade do povo português e o facto de ter um espaço fantástico localizado no centro da cidade que reúne todas as condições para a realização de um acontecimento desta dimensão".

A final do Dance World Cup realiza-se anualmente numa localização e país diferente. Em 2019, Braga e Portugal recebem esta competição, sucedendo assim a Sitges, Barcelona (Espanha), Offenburg (Alemanha), Bucareste (Roménia), Jersey (Estados Unidos da América), Paris (França) e Sardenha (Itália).