O polémico busto de Cristiano Ronaldo da autoria do escultor Emanuel Santos, que se encontrava no Aeroporto Internacional da Madeira, foi substituído por outro na quinta-feira, sem que tenha sido emitida qualquer informação oficial sobre a mudança. A substituição foi executada a pedido do Museu CR7, que é gerido por familiares de Cristiano Ronaldo. A nova peça em bronze é da autoria de um escultor espanhol, sendo que a original, assinada por um autodidata madeirense, fica na posse da administração do aeroporto. O busto original foi descerrado a 29 de março de 2017, aquando da renomeação do Aeroporto Internacional da Madeira, que passou a designar-se Aeroporto Cristiano Ronaldo, em homenagem ao atleta madeirense, numa cerimónia onde estiveram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa. A peça gerou, então, grande polémica, tornando-se viral nas redes sociais.