Cristiano Ronaldo pode voltar a ser pai em breve. De acordo com os jornais britânicos mais populares, que citam uma fonte próxima da família Aveiro, o jogador do Real Madrid e da Seleção Nacional deverá ser pai de gémeos, muito em breve, com recurso a uma barriga de aluguer.

Ele gosta de manter a sua privacidade, mas já disse aos seus familiares e amigos mais próximos que os meninos vão nascer muito em breve", disse a referida fonte, citada pelo The Sun.

A notícia surge pouco tempo depois de o jogador ter assumido o namoro com a modelo Georgina Rodríguez, de 22 anos. As primeiras informações sobre o namoro surgiram em novembro e o assunto tem feito correr muita tinta. O casal apareceu junto na entrega dos prémios da FIFA dois meses depois e os dois posaram inclusive com Cristianinho.

Cristiano Ronaldo, de 32 anos, é pai de Cristianinho, de seis anos. O jogador sempre manteve reserva sobre a identidade da mãe da criança.