Um homem matou sexta-feira a mulher com um disparo de arma de fogo, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, tendo cometido suicídio, disse hoje fonte dos bombeiros daquela cidade.

Segundo a mesma fonte, quando as equipas chegaram ao local encontraram um casal, com a mulher já morta e um homem ainda com sinais vitais.

O homem foi assistido no local, mas também não sobreviveu, disse a mesma fonte, acrescentando que o crime ocorreu cerca das 20:30 de sexta-feira.