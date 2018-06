Um rapaz de 10 anos morreu, esta segunda-feira, vítima de doença súbita, na Escola Básica Casal de Cambra, em Sintra. A informação foi confirmada à TVI por fonte do INEM.

O INEM recebeu o alerta às 12:57, para uma "criança inconciente". Enviou para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Belas. Foram feitas manobras de reanimação, mas ao óbito foi declarado ainda no local.

Posteriormente, o INEM enviou para o local uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica, com um psicólogo e um técnico, que, pelas 15:45, ainda se encontrava no local, a dar apoio a alunos, professores e funcionários.

No espaço de menos de uma semana, são dois os casos de paragem cardiorrespiratória súbita em escolas do concelho de Sintra. Na última quarta-feira, uma menina de 13 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória na escola sede do Agrupamento de Escolas do Alto dos Moínhos, na Terrugem. A rápida intervenção da professora de educação física, que manteve manobras de reanimação até chegada do INEM, permitiu que a jovem chegasse ao Hospital Amadora-Sintra com vida.