Um bebé de 17 meses terá sido violentamente agredido pelo padrasto, no domingo à noite, em Alhandra, Vila Franca de Xira. O caso foi denunciado pelo hospital de Vila Franca de Xira, onde a criança foi assistida durante a madrugada de segunda-feira, apurou a TVI24.

O suspeito das agressões é o companheiro da mãe do bebé que terá agredido a criança numa altura em que se encontrava sozinho com o menino. Foi detido, esta segunda-feira, pela PSP após a denúncia do hospital.

De acordo com a família, nada fazia prever esta situação, uma vez que o suspeito ajudava com os filhos da companheira, com quem tem uma relação desde maio, mas nunca tinha ficado sozinho com eles.

À PSP, o homem terá admitido a agressão, mas à família disse sempre que a criança tinha batido com a cara nas grades da cama.

Esta terça-feira, o suspeito foi presente a tribunal e ficou com Termo de Identidade e Residência.