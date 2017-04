Lisboa é uma das cinco cidades finalistas na corrida para a categoria Capital Europeia Verde de 2019, conforme foi anunciado esta quarta-feira pela Comissão Europeia.

A capital portuguesa concorre com Gent (Bélgica), Lahti (Finlândia), Oslo (Noruega) e Talin (Estónia), na categoria de cidades com mais de 100 mil habitantes.

Em declarações à agência Lusa, o vereador da Estrutura Verde da Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, considerou que o facto de Lisboa estar na final “é histórico”, por ser a primeira capital do sul da Europa a consegui-lo.

É o reconhecimento do trabalho que estamos a fazer em áreas como a poupança de água e de energia e a mobilidade e, para nós, é um grande orgulho”, assinalou.

Questionado se a autarquia está convicta de que Lisboa vencerá, José Sá Fernandes admitiu que “será difícil, porque está a lutar contra cidades do norte da Europa, com uma grande tradição” em questões ambientais.

Só estar na final já é um grande prémio”, sublinhou.

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, este ano foi recebido um número recorde de candidaturas ao prémio que é atribuído anualmente com o objetivo de reconhecer os esforços das cidades com um plano para se tornarem amigas do ambiente e envolvam a sua população na sustentabilidade ambiental, social e económica.

Segundo dados de Bruxelas, mais de dois terços dos europeus vivem em áreas urbanas, o que envolve dificuldades relacionadas com o consumo de energia, poluição, habitação, desemprego, transporto e qualidade das águas.

A Comissão Europeia acredita que o prémio pode inspirar outras cidades que queiram assim seguir os passos da vencedora e diminuir a sua pegada ecológica.