O Ministério da Administração Interna garantiu a continuidade no terreno até 15 de outubro dos meios aéreos e das equipas permanentes de combate a incêndios devido às previsões de calor e ausência de chuva, foi anunciado nesta quarta-feira.

O anúncio surge no dia seguinte ao prolongamento até à mesma data da fase crítica de incêndios.

Este prolongamento do Nível IV (Reforçado) até 15 de outubro já foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Face às previsões meteorológicas para a primeira quinzena de outubro - com temperaturas superiores à média para esta época do ano e baixa probabilidade de ocorrência de precipitação - um quadro que deverá levar à manutenção do risco de incêndio florestal em níveis elevados, e considerando a prorrogação até 15 de outubro do período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Proteção Civil o prolongamento do Nível de Empenhamento Operacional (Reforçado) Nível IV até 15 de outubro."