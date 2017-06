Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, na EN 210, em Britelo, Celorico de Basto, provocou esta segunda-feira ferimentos graves em duas mulheres, disse à Lusa uma fonte dos bombeiros.

As vítimas, ambas com cerca de 40 anos, seguiam nas viaturas envolvidas no acidente. As duas mulheres tiveram de ser desencarceradas.

O alerta para a corporação de Celorico de Basto ocorreu às 17:00.

De acordo com o segundo comandante da corporação local, Fernando Gomes, as mulheres apresentavam ferimentos graves nos membros inferiores.

As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros de Celorico de Basto, com cinco viaturas, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

As duas mulheres foram transportadas para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.