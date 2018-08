A Região Autónoma da Madeira (RAM) vai ter a partir de terça-feira dois novos sinais de trânsito baseados num modelo francês que permite circular com mais ou menos velocidade nas vias, anuncia o Jornal oficial da Região.

Depois do visto dado pelo Representante da República, os dois novos sinais de trânsito vão assinalar "nas vias rápidas ou vias expresso, o início e o fim da existência de estradas ou troços de estradas com diferentes limites de velocidade para a circulação em piso seco e em piso molhado", refere um diploma publicado no jornal oficial.

"A medida é simples. Se o piso estiver seco, o condutor pode circular 10 quilómetros/hora acima do que está indicado na sinalização da via. Se o piso estiver molhado, respeita os limites impostos", explicou à Lusa o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves.

"A aprovação dos novos limites de velocidade, e da sinalização adequada a assinalá-los, tem enquadramento nas duas convenções que Portugal ratificou sobre esta matéria: a Convenção sobre a Sinalização Rodoviária, adotada em Viena em 8 de novembro de 1968 e a Convenção sobre a Circulação Rodoviária, adotada em Viena na mesma data", diz o diploma.

Era intenção do executivo "ver os novos sinais instalados nos ramais de entrada da via rápida e via expresso em outubro, coincidindo com o regresso às aulas."

O novo sinal tem a indicação da via em causa (como "VR1", relativo à via regional 1), seguido de um sol e da indicação "+10 km/h".

Abaixo há uma nuvem com chuva e o sinal para cumprimento da velocidade máxima estabelecida para o local em causa ("VMax").

O segundo sinal criado indica o fim da área em que o primeiro sinal está em vigor.

As vias expresso e rápidas da Madeira compreendem um total de 113 quilómetros.