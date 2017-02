Portugal recebe a 7 e 8 de março a primeira cimeira da Mulher, que juntará 36 mulheres de renome nacional e internacional no Palácio da Bolsa do Porto para debater a igualdade do género.

A Women Summit´17 é organizada pela revista portuense ONE WORLD que adiantou à Lusa tratar-se de um evento para assinalar o Dia Internacional da Mulher num dos edifícios mais emblemáticos do Porto, o Palácio da Bolsa.

A cimeira reúne nos dois dias 36 mulheres para debater questões da atualidade como “Negócios & Empreendedorismo”, “Política & Sociedade”, “Ciência & Tecnologia” e “Arte e Cultura”, considerados pela organização “da maior relevância económica, social e política”.

“Apesar de cada vez mais se reconhecer essa relevância, nem sempre são criadas as condições objetivas para que essa reflexão aconteça de forma efetiva”, entendem os organizadores que pretendem aferir, com as diferentes atividades previstas, o mote do evento: “Somos todos iguais”.

Um lema que, como constatam numa nota de divulgação da iniciativa, “na prática, em Portugal e no Mundo, nem sempre corresponde à realidade”.

Segundo dados da Eurostat, citados em comunicado, Portugal é o país da União Europeia onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres mais aumentou com a crise. É também o quarto país da UE que emprega menos mulheres em tecnologia (14%).

A violência contra mulheres mata mais em todo o mundo do que o cancro, a malária, os acidentes de trânsito e as guerras, segundo dados da Forbes de 2015, enumerados pela ONE WORLD.

Em Portugal, 62% dos doutorados são mulheres, mas só três chegaram ao cargo de reitora e poucas atingem a posição de professor catedrático, segundo a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, a Amonet.

Estes são alguns dados que estarão em discussão na cimeira dividida em quatro painéis temáticos com oradoras como a arquiteta e ilustradora Ana Aragão, Catarina Selada, da Inteli, Isabel Canha do Portal Executiva, Ondina Afonso do Clube de Produtores do Continente, Sandra Correia da Pelcor e Susana Sargento da Veniam.

A Women Summit’17 conta também, segundo a organização, com uma Comissão de Honra formada por 20 mulheres “de inegável mérito e uma forte capacidade pública de divulgação da mensagem e valores da igualdade de género.

Deste grupo fazem parte, entre outras, Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, Elvira Fortunato, professora Catedrática da Universidade Nova Lisboa e Diretora do Centro de Investigação de Materiais, Isabel Mota, presidente indigitada da Fundação Calouste Gulbenkian, Manuela Veloso, professora e Investigadora em Inteligência Artificial e Robótica na Carnegie Mellon University e Guilhermina Rego, vice-presidente da Câmara do Porto.

A Women Summit’17 é promovida pela ONE WORLD, uma revista que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal do Porto, da Associação Comercial do Porto, da Universidade do Porto e do Turismo do Porto e Norte de Portugal.