É um final de primavera ainda com muito pouco de verão. O tempo vai continuar instável nos próximos dias. As previsões são de céu muito nublado e chuva para o início da semana.

As temperaturas estão abaixo dos valores normais para esta altura do ano. Amanhã, Lisboa espera uma máxima de 19 graus. O Porto 17 e Faro é a cidade mais quente com uma máxima de 26 graus.

Para a Guarda, as temperaturas máximas não vão além dos 14 graus, 15 graus para Vila Real e 16 para Bragança.