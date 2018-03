A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 445 ocorrências, entre as 00:00 e as 14:00 desta quarta-feira, como quedas de árvores e inundações, sendo os distritos do Porto, Coimbra e Leiria os mais afetados. Fonte da ANPC disse à agência Lusa que foram registadas “445 ocorrências”, desde “a meia noite, altura em que entrou em vigor o alerta amarelo, e até às 14:00”.

As ocorrências “tiveram especial desenvolvimento nas últimas três horas”, sendo que “durante a noite não existiram praticamente ocorrências”, acrescentou a mesma fonte.

O Porto é o distrito mais afetado, seguindo-se Coimbra e Leiria, e as “maiores incidências são quedas de árvores (190), inundações (109) e quedas de estruturas (105)”.

Em Belinho, Esposende, no distrito de Braga, um homem ficou ferido nesta quarta-feira, e na sequência da queda da estrutura da estufa em que trabalhava, ao que tudo indica devido a um novo tornado na região, apurou a TVI junto do CDOS e do IPMA.

No distrito de Viana do Castelo, só entre as 09:50 e as 11:30, houve 17 ocorrências relacionadas sobretudo com queda de árvores e destruição de cabos elétricos, informou a proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, naquele período foram ainda registadas “duas ocorrências por inundações na via pública, uma em Viana do Castelo por baixo da ponte Eiffel, na rotunda do Náutico e, outra, na Senhora da Guia, em Ponte de Lima”.

O mau tempo causou ainda outras duas ocorrências, relacionadas com a queda de estruturas, mas que não causaram danos.

No Grande Porto e devido ao mau tempo, o CDOS registou hoje “várias dezenas” de outras ocorrências como inundações, quedas de árvores e de chapas das fachadas de habitações, designadamente na Avenida da Boavista.

Fonte do CDOS do Porto indicou que recebeu um alerta, pelas 11:52 de hoje, relativo a uma inundação na Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, na rua 05 de outubro, em Avintes, Vila Nova de Gaia, na sequência de "uma fissura no teto de uma sala de aula".

Uma fissura abriu no teto de uma sala de aula e provocou inundação na sala e os alunos foram deslocados para outra sala", disse a fonte.

As autoridades da Proteção civil e os bombeiros estão a avaliar a sala de aula onde a fissura provocou inundação, acrescentou a mesma fonte, referindo que para o local foram enviados quatro bombeiros com quatro viaturas.

Ainda no Grande Porto, mais concretamente na Estrada da Circunvalação, ocorreu a queda parcial da cobertura de um posto de abastecimento de combustível da Repsol, havendo a registar apenas danos materiais, situação que está a ser acompanhada pela PSP.

Na Maia, parte do telhado da fábrica da Porto Editora ruiu cerca das 11:10, confirmou a TVI junto de fonte do CDOS. Segundo a mesma fonte, o incidente fez três feridos ligeiros. De acordo com o INEM, os três feridos foram encaminhados para o Hospital São João.

No Porto cidade, uma árvore de grande porte caiu parcialmente sobre três viaturas, junto à escola Ramalho Ortigão. Além desta situação, há indicação de inundações e vidros partidos.

Na área da Polícia Marítima, desde Caminha até à Figueira da Foz “não há nenhum relato de ocorrências graves”, disse à Lusa Rodrigues Campos, comandante do Porto do Douro e responsável em receber informações dos vários portos marítimos no Norte e parte do Centro.

Em Sintra, um painel publicitário da Santogal caiu sobre o telhado de uma loja. A queda de uma estrutura publicitária sobre parte da cobertura do armazém Leroy Merlin, na zona industrial da Abrunheira, não provocou danos pessoais, mas levou, esta quarta-feira, ao encerramento da loja, informou fonte da Proteção Civil. Pelas 12:15 caiu uma estrutura com o símbolo da Santogal "numa ponta do armazém", que não provocou feridos, mas "obrigou a evacuar a loja" como medida de precaução para os clientes.

A circulação de comboios na Linha da Beira Alta, entre Santa Comba Dão e Carregal do Sal, no distrito de Viseu, está suspensa devido às condições atmosféricas, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal. Um comboio está retido ao quilómetro 95 da Linha da Beira Alta, entre as estações de Santa Comba Dão e de Carregal do Sal, “com danos no pantógrafo, devido a cascas e folhas na catenária”, obrigando à suspensão da circulação neste troço, precisou a mesma fonte.

A circulação de comboios na ferrovia que liga Lisboa à Guarda e à fronteira de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, está condicionada na zona de Nelas, também devido às condições atmosféricas.

Uma catenária sem tensão entre Oliveirinha, no concelho de Carregal do Sal, e Nelas, no distrito de Viseu, está a condicionar a circulação na via, adiantou ainda a mesma fonte.

No concelho de Lisboa foram registadas 67 ocorrências desde as 08:00 até às 15:00, em consequência do mau tempo, sem registo de qualquer dano humano, avançou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) à agência Lusa.

Das 67 ocorrências, 12 são quedas de árvores, 25 são quedas de estruturas (como vidros, placas, estores ou antenas) e nove são inundações - sete em espaço privado e duas na via pública, que, segundo a fonte do RSB, não causaram constrangimentos de maior.

O RSB apontou ainda que há apenas a registar alguns danos materiais, na sequência da queda de árvores em cima de algumas viaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, e que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1000/1200 metros.

A previsão aponta ainda para vento moderado a forte do quadrante sul, soprando temporariamente com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial no litoral, e sendo forte nas terras altas, com rajadas até 110 quilómetros por hora, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 04 graus (na Guarda) e os 12 (em faro, Santarém e Lisboa) e as máximas entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro e Santarém).