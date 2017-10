O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou esta quinta-feira o aviso amarelo para as nove ilhas dos Açores devido às previsões de precipitação e trovoada até às 12:00 de sexta-feira.

Uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o IPMA, prevê-se que as condições de forte instabilidade continuem nas próximas horas a condicionar o estado do tempo no arquipélago dos Açores.

Assim, os grupos ocidental (Flores e Corvo), central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) e oriental (Santa Maria e São Miguel) vão estar sob aviso amarelo, devido a precipitação, por vezes forte, e trovoada, até às 12:00 de sexta-feira.

Face a estas previsões, a Proteção Civil açoriana emitiu um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.