Um pastor foi atropelamento mortalmente, nesta quinta-feira, por um comboio na linha do Douro, na zona de Linhares, Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, informou a Proteção Civil.

O homem com cerca de 80 anos estaria na berma da linha e terá sido projetado pelo embate do comboio e caído fora da ferrovia, disse à Lusa Noel Afonso, comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

O óbito foi declarado no local.

O acidente ocorreu por volta das 14:15 e envolveu oito elementos e quatro viaturas nas operações de socorro.