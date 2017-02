Um homem de 72 anos ficou este sábado com ferimentos graves após uma queda de parapente na praia da Cordoama, em Vila do Bispo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

As autoridades receberam o alerta pelas 15:28 e foram enviados para o local cinco veículos e 12 operacionais da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros de Vila do Bispo, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O praticante de parapente acidentado foi encaminhado para o Hospital de Portimão, concluiu a mesma fonte