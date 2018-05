Um homem morreu hoje na sequência de um acidente com uma máquina florestal no local do Monte do Cagavaio, em Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte do CDOS, o alerta foi dado às 11:19, sendo que o acidente que envolveu uma máquina florestal registou-se fora da estrada, no local do Monte do Cagavaio, em Castelo Branco.

A vítima mortal é um homem com idade entre os 50 e os 60 anos. Para o local foram mobilizadas três viaturas dos bombeiros voluntários de Castelo Branco, com oito operacionais e uma patrulha da GNR.