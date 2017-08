A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem reformado por alegadamente praticar o crime de incêndio florestal no dia 17, no concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco.

Por volta das 13:00 daquele dia, o suspeito terá usado chama direta que incendiou uma zona de vegetação, tendo ardido um hectare de pinheiros e eucaliptos, indica a PJ, em comunicado.

Segundo a fonte, a situação ter-se-ia agravado, não fosse a imediata intervenção de bombeiros e sapadores florestais, apoiados por meios aéreos.

Investigações estão a ser realizadas para saber se o suspeito foi autor de outros incêndios naquela zona neste ano ou nos anteriores, que colocaram em perigo a integridade física e vida de pessoas, bem como áreas florestais, agrícolas e habitacionais.

O detido tem 74 anos e foi presente a primeiro interrogatório policial, tendo-lhe sido aplicado a medida de prisão preventiva.

A Polícia Judiciária já identificou e deteve 68 pessoas este ano pela autoria do crime de incêndio florestal.

O número de incendiários detidos é, no entanto, cerca de 100, já que aqui não estão contabilizadas as detenções feitas pela GNR.