O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, admitiu que as negociações com os professores vão ser longas e complexas. Em entrevista à TSF e ao DN, o ministro disse que a contagem do tempo em que as carreiras dos docentes estiveram congeladas "é uma questão nova e complexa" e deixou um aviso: “os cofres públicos não são ilimitados”.

Tiago Brandão Rodrigues garante que o Executivo socialista vai para as negociações com os sindicatos de professores, que são retomadas a 15 de dezembro, “de boa fé”, mas reconheceu que o diálogo sobre a contagem do tempo de serviço em que as carreiras estiveram congeladas terá que ter em conta por um lado um certo "ritmo" e, por outro lado, “os meios que existem no país em termos orçamentais e financeiros”.

Até porque, sublinhou, não se pode pôr em risco o que já foi conseguido: "descongelar as carreiras.”

Sabemos que será um período longo de negociação, mas sabemos que nós, como as organizações sindicais, entraremos nessas reuniões de boa fé. Agora temos de conciliar, em todas as decisões e todo o caminho que nós fizermos, duas coisas: por um lado um ritmo, por outro lado os meios que existem no país em termos orçamentais e em termos financeiros, não pondo em risco algo que todos, inclusivamente os professores, conseguimos que foi descongelar as carreiras.”

De resto, o ministro foi claro no aviso: “Os cofres públicos não são ilimitados, não são absolutamente elásticos e maleáveis e nesse sentido temos que tomar opções.”

Em meados de novembro, o Governo e os sindicatos chegaram a uma "declaração compromisso" que permite agora em dezembro continuar as negociações, sem comprometer nenhuma reivindicação dos professores.

O compromisso prevê a recuperação do tempo de serviço dos professores e o início da reposição salarial ainda na presente legislatura, prevendo-se, segundo o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, “que o encerramento desta recuperação seja na legislatura seguinte, até para não ser um prazo muito largo”.

Deixar por escrito uma formulação que “não beliscasse” um dia que fosse do tempo de serviço congelado aos professores foi a grande dificuldade dos sindicatos, que não abdicam da contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo congelado, tendo a proposta do Governo, segundo o líder da Fenprof, chegado a sugerir que a contagem não chegasse sequer a abranger os sete anos de serviço desde 2011, ficando abaixo disso.