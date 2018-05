O Instituto Português de Oncologia de Lisboa está com problemas para fazer as mamografias anuais de vigilância a todas as doentes que tiveram cancro da mama e que continuam a ser seguidas. O problema é assumido num documento interno do serviço de radiologia ao qual o Diário de Notícias teve acesso

Segundo o Diário de Notícias, o IPO de Lisboa assume que não consegue assegurar as mamografias de vigilância pois o número de pedidos de utentes que já foram operadas mas ainda não tiveram alta é superior ao número de vagas.

A estas mulheres que continuam sob vigilância somam-se cerca de mil novos casos de cancro da mama por ano.

Perante estes números, o hospital assume que é impossível responder a todos os pedidos de mamografias sem atrasos.

O IPO confirmou ao DN que, nofinal de abril, 450 mulheres já tinham ultrapassado os 12 meses de espera, sublinhando que estão a ser seguidos critérios de prioridade na marcação das mamografias.

As doentes estão a ser encaminhadas para os centros de saúde, de forma a que sejam os médicos de família a marcar as mamografias noutro local, de preferência nas suas áreas de residência.