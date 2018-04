O trânsito já circula nas três vias do IC19, junto à curva do Palácio de Queluz, no sentido Lisboa-Sintra, depois de um acidente ter obrigado esta sexta-feira ao corte de duas vias, disse à Lusa uma fonte da PSP.

De acordo com a PSP, cerca das 15:50 as três vias de circulação já tinham sido reabertas ao trânsito, apesar de ainda existirem alguns congestionamentos no trânsito.

O normal é que durante algum tempo ainda haja filas, mas os veículos já estão a circular nas três vias e espera-se que o trânsito volte a fluir”, afirmou.

Uma colisão entre três veículos ligeiros e um pesado provocou, esta sexta-feira, dois feridos ligeiros no IC19, em direção a Sintra, apurou a TVI24.

Fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa disse à TVI24 que o acidente aconteceu no sentido Lisboa-Sintra, na curva do Palácio do Queluz, e obrigou ao corte de duas das três faixas de rodagem para "trabalhos de remoção das viaturas" envolvidas.

A mesma fonte adiantou que um dos ligeiros envolvidos na colisão é uma carrinha de passageiros.

Um dos feridos ligeiros é um homem de 55 anos, que foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, apurou a TVI24 junto do INEM. A outra vítima é uma mulher, também com 55 anos, que foi assistida no local e recusou o transporte até a uma unidade de saúde

O INEM informou ainda que o alerta para o acidente foi dado às 13:47 e que para o local foram mobilizadas três ambulâncias e um motociclo de emergência dos Bombeiros Voluntários de Queluz.