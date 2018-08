As temperaturas estavam às 19:00 de hoje acima dos 40 graus celsius em 60% das 96 estações de medição em Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que indica novos máximos históricos em 16 locais.

Estes dados representam mais dez estações acima dos 40 graus em relação a quinta-feira, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

Nos dias 2 e 3 de agosto [até às 19:00] foram excedidos os recordes da temperatura máxima para o mês de agosto em cerca de 20% e 45% das estações, respetivamente”, de acordo com o comunicado, que destaca o aumento dos valores em 15% das estações em relação a quinta-feira.

Em duas estações foram registadas hoje temperaturas acima dos 45 graus: Alcácer do Sal (45,9) e Reguengos (45,5) e em Alvalade, Alvega, Pegões, Setúbal, Portel, Mértola, Neves Corvo, Évora, Coruche e Zebreira atingiram mais de 44.

De acordo com o comunicado, em dezasseis estações foram batidos hoje recordes históricos desde que há medições.

Castelo Branco (43,5 graus), Odemira (41,9), Nelas (41,9). Figueira Castelo Rodrigo (40,8), Pegões (44,6), Setúbal (44,6) e Lisboa/Tapada (40,9) atingiram hoje os seus máximos históricos, que já tinham sido, por sua vez, ultrapassados na quinta-feira.

Alcácer do Sal (45,9 graus), Bragança (39,7), Montalegre (36,8), Mirandela (43,5), Alvalade (43,8), Vila Real (39,6), Lisboa/Gago Coutinho (42), Guarda (37) e Covilhã (42,4) atingiram hoje igualmente os seus máximos, que, em todos os casos, vigoravam desde agosto de 2003.

Até dia 6 de agosto a temperatura máxima do ar, em grande parte do território continental, irá registar valores da ordem de 40°C, sendo que até dia 4, o período mais crítico, em vários locais do Alentejo, vales dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá atingir 45°C e, num ou outro local, ultrapassar este valor”, indica o comunicado.

Também os valores das temperaturas mínimas serão elevados, 25 graus em grande parte do território, aproximando-se de 30 em alguns locais do interior Centro e Sul, em especial no Alto Alentejo.

Esta situação meteorológica poderá ser comparável à situação de agosto de 2003 em Portugal Continental. Na onda de calor de 2003 registaram-se valores muito elevados da temperatura mínima e da temperatura máxima, fixando-se um novo máximo absoluto relativo à temperatura máxima, de 47,3°C, na Amareleja no dia 01 de agosto de 2003”, observa o IPMA.

O comunicado esclarece que a partir de domingo, a temperatura deverá começar a descer ligeiramente nas regiões do litoral Sul e nos dias seguintes no restante território, mantendo-se ainda assim valores entre os 30 e os 35 graus até dia 10.