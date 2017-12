Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros à entrada das Caldas da Rainha, entre as rotundas do Cencal e a Fonte Luminosa, causou esta tarde um morto, dois feridos graves e três ligeiros, segundo informou à TVI, o comandante dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha, Nelson Cruz.

A vítima mortal é uma mulher de nacionalidade brasileira, de 35 anos, que viajava com o marido de 42 que se encontra em estado crítico. No carro seguiam ainda os filhos do casal, dois rapazes, de cinco e 10 anos. O primeiro está ferido sem gravidade, o segundo em pior situação, mas sem risco de vida.

Na outra viatura, que terá provocado a situação, seguiam um rapaz de 25 anos e uma rapariga de 27, ambos feridos ligeiros.

Houve ainda um terceiro veículo envolvido, sem qualquer dano, mas só porque apanhou com uma roda do carro em que seguiam os dois jovens. Uma viatura que capotou a atingiu o casal com os filhos.

No site da Proteção Civil foi assinalado que o acidente rodoviário ocorreu pelas 17:07 e que no terreno estão 23 operacionais e 10 viaturas.

A PSP de Leiria tinha confirmado à TVI que havia um acidente "com gravidade" na saída da A8 para a Foz do Arelho, que dá depois acesso a esta estrada de entrada nas Caldas da Rainha, mas não tinha adiantado detalhes.

O comandante dos bombeiros adiantou ainda que os feridos foram transportados para o Hospital das Caldas da Rainha e a vítima mortal para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.