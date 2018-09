O corpo de um homem de 50 anos, que terá morrido há mais de dois meses, foi encontrado na terça-feira numa casa no centro de Portalegre, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária, segundo as autoridades.

Fontes policiais disseram esta quarta-feira à agência Lusa que o corpo estava em avançado estado de decomposição e que a morte terá ocorrido há pelo menos dois meses, não havendo indícios da prática de crime.

O homem vivia sozinho numa casa do centro histórico de Portalegre e a PSP local foi alertada, cerca das 18:00 de terça-feira, por um familiar, que já não o via há algum tempo, segundo as mesmas fontes.

Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, que se encontrava num dos quartos da casa, foi solicitada a intervenção da Polícia Judiciária (PJ), que fez deslocar um piquete ao local, de acordo com as fontes.

O corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

Segundo a polícia, no local estiveram também bombeiros da corporação de Portalegre e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).