O cadáver encontrado sábado numa balsa salva-vidas na baía do Focinho do Forte, na costa norte da ilha do Porto Santo, é de um indivíduo de nacionalidade alemã, diz, em comunicado emitido na madrugada deste domingo, a Autoridade Marítima Nacional.

"Tratava-se um indivíduo do sexo masculino, com 67 anos, de nacionalidade alemã e das diligências efetuadas no local, foi possível identificar a vítima como tripulante de um veleiro de pequenas dimensões, de bandeira alemã "Tortuga", revela o comunicado.

O Comando da Zona Marítima refere que "o desconhecimento da localização desde veleiro já havia sido reportado por um familiar do proprietário".

"Com base nesta suposição, mesmo sem ter sido recebido um alerta através dos sistemas de emergência obrigatórios para este tipo de embarcações que navegam em alto mar, foi acionada uma operação de busca com empenhamento de meios da Marinha e da Força Aérea, através do navio patrulha Tejo (NRP Tejo), em comissão na Madeira, e uma aeronave C-295 do Destacamento Aéreo da Madeira, respetivamente", acrescenta.

O Comando diz que "foram igualmente empenhados navios mercantes que navegavam em trânsito entre o continente e o arquipélago da Madeira" mas que, depois de coberta uma área de patrulha de mais 3000 milhas quadradas, ao longo de três dias de buscas, "não foram recolhidas evidências que alguma situação anómala pudesse ter ocorrido com este veleiro".

Nesse contexto, o Comando declara ser ainda desconhecida "a causa da morte do tripulante agora encontrado" pelo que o NRP Tejo prossegue as buscas na tentativa de encontrar o veleiro e o segundo tripulante.

O alerta foi dado ao Serviço Regional da Proteção Civil e posteriormente ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, cerca das 16:47, o qual informou de imediato o Comando-local da Polícia Marítima do Porto Santo, cujos elementos se deslocaram para o local a fim de tomar conta da ocorrência.