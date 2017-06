Um incêndio que deflagrou esta tarde no Cacém obrigou a retirar 179 pessoas de uma associação com lar de idosos e creche, segundo apurou a TVI no local.

No edifício estavam 83 crianças e 96 idosos.

A associação foi evacuada como medida de precaução, tendo os idosos e as crianças regressado pouco depois.

O fogo deflagrou numa zona de eucaliptos, muito perto de uma área residencial, e o vento deslocou-o para perto das casas.

Segundo o presidente desta associação, que destacou o "trabalho fantástico dos bombeiros", o incêndio está "praticamente controlado".

Pelas 18:00, o incêndio não estava a colocar em risco qualquer povoação.

No terreno estavam àquela hora 63 operacionais e 21 viaturas no combate às chamas.