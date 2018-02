O presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) O Sonho, em Setúbal, vai ser constituído arguido e ouvido ainda esta sexta-feira, na Polícia Judiciária de Setúbal, disse à agência Lusa o diretor daquela polícia, Vítor Paiva. Pelas 20:00, ainda estavam a ser realizadas buscas na instituição, com a cooperação da Segurança Social. Há suspeitas dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e peculato (desvio ou roubo de dinheiros públicos por quem os tinha a seu cargo).

Numa primeira reação, o presidente daquela IPSS, Florival Cardoso, negou que tenha cometido qualquer irregularidade na gestão da associação, manifestando vontade em se demitir do cargo que ocupa há mais de três décadas. Também já estava à espera de vir a ser constituído arguido no decurso do inquérito, o que virá, sabe-se agora pela PJ, mesmo a acontecer. Assim pode conhecer o processo e "defender-se" das "acusações infundadas".

O presidente da "O Sonho" declarou estar a colaborar com as autoridades no apuramento da verdade, acrescentando que vai reunir, assim que possível, com os restantes elementos da direção da IPSS, mas que a sua vontade, neste momento, é a de pedir a demissão do cargo.

Sinto-me desiludido com tudo isto. Dei muito mais do que aquilo que recebi ao longo dos anos a esta instituição para agora haver isto”.

Em declarações à agência Lusa, Florival Cardoso, presidente da IPSS ‘O Sonho’, fundada em 1980 e que apoia centenas de utentes em diversas valências, como na reinserção social de famílias ou na disponibilização de diversas creches e infantários, afirmou “estar de consciência tranquila”, mas “desiludido com a perseguição” que diz estar a ser feita às IPSS.

Florival Cardoso disse desconhecer a queixa que deu origem ao inquérito, mas que espera que a mesma não seja anónima para que possa pedir responsabilidades ao autor ou autores, na defesa da sua honra e bom nome.