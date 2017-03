Um homem, de 64 anos, residente na vila de Torrão, concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), está desaparecido desde quarta-feira, estando as buscas a ser realizadas pela GNR e bombeiros, disse hoje fonte da Guarda.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR adiantou à agência Lusa que o homem foi visto, “pela última vez, às 10:00 de quarta-feira”, tendo sido dado à Guarda, nesse mesmo dia, o alerta para o seu desaparecimento.

O alerta foi de que um homem tinha desaparecido no Torrão. Disse que ia às Finanças, a conduzir o seu carro, mas não regressou”, explicou a fonte da GNR.

A operação de buscas foi iniciada logo na quarta-feira, envolvendo a Guarda e os bombeiros, e prosseguiu hoje, estando previsto um reforço de meios para sexta-feira.

Vamos continuar as buscas e contar também com equipas cinotécnicas e meios subaquáticos” da GNR, para “’bater’ as barragens daquela zona”, onde o homem “costumava pescar”, referiu.