O Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel da GNR deteve na segunda-feira "dois homens com 23 e 24 anos e uma mulher com 22 anos pela prática de crimes de burla, roubo e agressão, nos concelhos de Paredes, Celorico de Basto e Maia", através de um esquema de criação de perfis falsos de mulheres em páginas de encontros amorosos existentes na internet.

Em comunicado, a GNR refere que "os indivíduos, através de perfis falsos, criados em páginas de internet dedicadas a encontros amorosos, convidavam homens a encontrarem-se com supostas mulheres, que aí eram publicadas".

Aquando da chegada ao local do encontro, os suspeitos agrediam violentamente as vítimas, com recurso a armas brancas e paus, roubando-lhes os telemóveis e dinheiro", acrescenta o comunicado.