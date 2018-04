O Plano de Emergência Integrado na Ponte 25 Abril vai ser testado num simulacro que se realiza na madrugada de segunda-feira, sem impedir a circulação automóvel, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

O simulacro, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), decorre entre as 01:30 e as 03:30 de segunda-feira.

O trânsito no tabuleiro, que liga Lisboa e Almada, vai estar momentaneamente condicionado, mas, segundo fonte da empresa, a operação não irá impedir a circulação.

“Esta infraestrutura, pelas características que apresenta, obriga à definição de regras específicas no que respeita à gestão da emergência, sendo necessária uma elevada articulação entre as diversas entidades com responsabilidades nesta matéria, pelo que o exercício será conduzido sob a coordenação da ANPC e tem como finalidade testar a coordenação e capacidade da Infraestruturas de Portugal e demais Agentes de Proteção Civil (APC), garantindo o cumprimento dos procedimentos inseridos no Plano de Emergência Integrado”, refere a nota da IP.

O exercício não é acessível a pessoas que não integrem as entidades operacionais envolvidas.