Mais de 15 bombeiros deitados num relvado, a aproveitar o tempo escasso para descansar, numa imagem que deixa transparecer a exaustão que os consome.

A fotografia foi captada pelo subchefe dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Pedro Brás, depois de uma noite dura no combate do incêndio que cercou a aldeia de Avelar, no concelho de Góis, Coimbra.

Os Bombeiros Voluntários de Tondela deslocaram-se para o local no sábado à tarde e estiveram a combater o incêndio noite dentro.

Enquanto abasteciam os camiões cisterna alinhados ao fundo, numa praia fluvial do concelho, os bombeiros aproveitaram para repor as forças durante 25 minutos.

“Já não havia habitações em perigo, por isso aproveitámos aquele tempo para descansar”, uma vez que, “quando existem habitações ou vidas em risco não há descanso para ninguém”, disse Pedro Brás à TVI24.

A fotografia foi partilhada por Pedro Brás, na rede social Facebook, e já se tornou viral, tendo sido partilhada por milhares de portugueses agradecidos pelo trabalho dos bombeiros.