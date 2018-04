Um incêndio num apartamento de um prédio provocou o pânico, esta quarta-feira à noite, na Travessa da Agra em Leça da Palmeira.

Os Bombeiros de Matosinhos-Leça foram chamados ao local e depararam-se com fogo numa habitação, que rapidamente apagaram. Fonte dos Bombeiros revelou à TVI que quando chegou ao local "não havia muita visibilidade" devido ao muito fumo e que todas as pessoas do prédio já estavam na rua.

À corporação de Matosinhos-Leça juntou-se a corporação de Leixões, que ajudou a apagar o incêndio, ainda que sem evitar danos no prédio. Não houve qualquer vítima.

Segundo o relato de testemunhas, tudo terá começado quando uma mulher discutiu com alguém dentro da casa dela e ameaçou que destruía o apartamento. Após isso, a casa começou a arder e a tal mulher fugiu do prédio completamente nua.

A PSP e a Polícia Judiciária estiveram no local, mas ainda não foi possível apurar se a mulher foi encontrada e identificada.