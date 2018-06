Os bombeiros estão a efetuar buscas para encontrar um homem que está desaparecido no rio no concelho de Mortágua, em Viseu, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Recebemos a informação de um homem que estava desaparecido no rio no concelho de Mortágua, com o alerta a ser dado 19:48 de sexta-feira. Neste momento (00:20) as buscas ainda prosseguem no local”, disse à Lusa fonte do CDOS de Viseu.

Segundo a mesma fonte, existem informações que apontam para a possibilidade de uma tentativa de suicídio, referindo que foi indicado que o homem se atirou para o rio Criz, a partir da Ponte da Breda, em Mortágua.

No local estão 26 operacionais, entre eles mergulhadores, 12 veículos e duas embarcações, dos bombeiros de Viseu, Mortágua e Santa Comba, o INEM e a GNR.