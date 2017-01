A porta-voz do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, instou esta quinta-feira o Governo a investir mais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a eliminar as verbas que são transferidas para o setor privado. A líder bloquista considerou que esta foi uma das áreas que "menos mudou relativamente ao anterior governo".

"Este é o momento de investir no Serviço Nacional de Saúde. Esta é talvez uma das áreas que menos mudou relativamente ao anterior governo. Estão a dar cada vez menos dinheiro à saúde", afirmou Catarina Martins.

A dirigente bloquista, que falava aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital Amadora-Sintra, referiu que o investimento no SNS "recuou uma década" e que isso se reflete na "falta de equipamentos e de profissionais" nos hospitais públicos.

Por outro lado, Catarina Martins criticou o Estado ao estar a "contratualizar mais serviços a privados" e defendeu a necessidade da tutela eliminar as transferências para este setor.

"O Governo tem todo o espaço de manobra para acabar com as Parcerias Público Privadas e com a contratualização de serviços a privados que se podem fazer no público."

A visita do Bloco de Esquerda realizou-se no mesmo dia em que irá decorrer um debate na Assembleia da República com a presença do ministro da Saúde, Adalberto Fernandes.