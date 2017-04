A PSP abriu um processo disciplinar ao agente que foi filmado a agredir um adepto antes do Benfica-FC Porto, este domingo. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP esclarece que depois de visionar as imagens decidiu apurar “todas as circunstâncias da ocorrência”.

O incidente ocorreu pouco antes do encontro da I Liga, nas imediações do estádio da Luz, quando a PSP se preparava para deter um dos cidadãos. Nas imagens divulgadas, o agente da polícia pontapeia e esmurra um dos adeptos do clássico.

A Polícia de Segurança Pública admite que na detenção pode ter sido utilizada “força pública” que pode “constituir infração disciplinar, por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP”.

O processo disciplinar ao agente foi instaurado “imediatamente” para que sejam apuradas todas as circunstâncias da ocorrência e irá decorrer na Unidade Especial de Polícia (UEP).

A PSP adianta ainda que a operação de segurança decorreu dentro da normalidade e sem “lesões graves” quer para polícia, quer para adeptos.

“Apesar do episódio referido a PSP salienta o desempenho de todos os seus polícias envolvidos nesta operação de segurança, nomeadamente os da UEP, que permitiram que um policiamento complexo a um jogo de futebol de risco elevado, tivesse decorrido dentro da normalidade possível e sem a ocorrência de lesões graves para qualquer dos intervenientes”.

Na mesma nota, a PSP adianta ainda que foram detidos 11 cidadãos que, por razões diversas, tiveram comportamentos que consubstanciaram práticas ilegais ou crimes.