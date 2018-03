Um homem ficou ferido nesta quarta-feira, em Belinho, Esposende, no distrito de Braga, na sequência da queda da estrutura da estufa em que trabalhava, ao que tudo indica devido a um novo tornado na região, apurou a TVI junto do CDOS e do IPMA.

O alerta foi recebido às 10:55.

Segundo explicou fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, neste momento não é possível ainda confirmar que se trata de um tornado, apesar de os radares terem registado, cerca das 10:50, "uma assinatura compatível com fenómenos desse tipo", que, para já, pode ser entendida apenas como "fenómeno extremo de vento".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga disse, ainda, que além do ferido ligeiro, um homem de 49 anos, que foi transportado ao hospital de Barcelos, e dos estragos na estufa, há danos a registar em telhados de habitações nas proximidades e num poste de eletricidade.

No local encontram-se por isso os serviços municipais de Proteção Civil de Esposende e um piquete da EDP.