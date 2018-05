O homem suspeito de matar os pais, no Barreiro, no final de abril, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, apurou a TVI.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve o suspeito de ter assassinado os pais no Barreiro, após internamento hospitalar devido aos ferimentos que infligiu a si próprio após o crime.

Segundo um comunicado da PJ, o detido, de 43 anos, é suspeito de ter esfaqueado diversas vezes os seus pais, provocando-lhes a morte, no passado dia 26 de abril, num prédio da Avenida do Movimento das Forças Armadas, no Barreiro.

O crime ocorreu na residência da família, onde o suspeito residia com os progenitores, e terá tido motivações que a Polícia Judiciária de Setúbal diz não estarem ainda cabalmente apuradas.

Após o crime, o suspeito feriu-se a si próprio e teve de receber tratamento no hospital do Barreiro, e, posteriormente, num hospital de Lisboa.

Logo que teve alta, o suspeito, que está indiciado por homicídio qualificado, foi imediatamente detido pela Polícia Judiciária.