O Grupo Oriental do arquipélago dos Açores vai estar hoje sob aviso amarelo da meteorologia devido à chuva potencialmente forte, segundo o ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso da meteorologia para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria prolonga-se desde as 12:00 até às 24:00 (horas locais).

O aviso amarelo é o segundo numa escala de quatro e indica “situações de risco para determinadas atividades”.

No domingo, o IPMA coloca sob aviso amarelo dez distritos em Portugal continental, na maioria devido à precipitação, mas também, nalguns casos, devido ao vento.

Só a zona norte de Portugal escapa no domingo ao aviso da meteorologia, que abrange os seguintes distritos do centro e sul: Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro.