Um incêndio, numa zona de mato, junto à A28, mobiliza, esta terça-feira cerca de três dezenas de bombeiros da Caminha. O incêndio tem duas frentes ativas, mas as autoridades prevêem que a situação se resolva nas próximas horas, "até porque está prevista precipitação para a região".

De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 15:26. O fogo lavra na freguesia de Arga de São João.

A circulação na A28 faz-se com alguma dificuldade, por causa do fumo. A GNR está no terreno para garantir a circulação.

No local, estão 36 operacionais, apoiados por 10 viaturas.