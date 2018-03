Um português e uma canadiana foram detidos no aeroporto internacional de Melbourne, na Austrália, acusados de transportarem na bagagem droga em embalagens de produtos cosméticos, de acordo com a polícia alfandegária.

Two people have been charged after allegedly attempting to import GHB and Ketamine into @Melair. For more: https://t.co/zPriCTPlbo

— ABF (@AusBorderForce) March 10, 2018