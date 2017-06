O trânsito na zona da Avenida Augusto de Aguiar, Lisboa, está cortado há mais de 12 horas, depois da queda de uma grua de grandes dimensões, incidente que fez dois feridos.

Segundo a Polícia Municipal, só a meio da manhã de hoje deverá ser retomado, dado que os trabalhos de retirada da grua estão a levar tempo.

No local estão cerca de 10 elementos a desviar o trânsito, cortado entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Engenheiro Canto Resende desde cerca das 18:00 de quinta-feira.

Segundo apurou a TVI, os feridos são um habitante do último andar do edifício onde caiu a grua, um homem de 49 anos que sofreu escoriações e uma crise de ansiedade, pelo que foi transportado pelo INEM para o Hospital de São José, em Lisboa. O outro ferido é o manobrador da grua, que recebeu tratamento no local e recusou transporte ao hospital, indicou fonte da PSP.