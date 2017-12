Uma mulher de 47 anos ficou hoje gravemente ferida após ter sido colhida por uma composição do Metro do Porto, junto à estação da Venda Nova, em Gondomar, disse à Lusa fonte da PSP do Porto.

Segundo disse a oficial de dia ao Comando da PSP do Porto, o atropelamento ocorreu cerca das 9:00, quando a vítima estaria a atravessar a via do metro numa passadeira.

“A senhora sofreu ferimentos graves”, disse.

A estação da venda Nova fica na Linha Laranja (F), que liga Fanzeres (Gondomar) - Senhora da Hora (matosinhos).