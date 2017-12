Um homem de 90 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um atropelamento numa rua do centro de Viana do Castelo, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a mesma fonte "o homem ainda foi transportado ao hospital de Santa Luzia em suporte de vida".

Também "a condutora do veículo que atropelou o idoso teve que receber tratamento hospitalar", acrescentou.

O alerta foi dado cerca das 09:53. Ao local compareceram duas ambulâncias, uma do INEM e outros dos Bombeiros Voluntários, a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada na unidade de Saúde daquela cidade e a PSP.