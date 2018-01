Uma mulher de 89 anos ficou esta sexta-feira ferida com gravidade ao ser atropelada por um veículo ligeiro na Estrada Nacional 15, em Paredes, informou fonte dos bombeiros.

O atropelamento ocorreu localidade de Mouriz e o alerta para a corporação de Paredes ocorreu pelas 08:22.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Paredes e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A idosa foi transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel e a GNR tomou conta da ocorrência.