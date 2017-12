Um homem de 55 anos morreu hoje em Torres Novas na sequência de um atropelamento seguido de fuga do condutor, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O atropelamento com fuga ocorreu por volta da 01:00, na localidade de Pintainhos, tendo envolvido um veículo ligeiro, afirmou a mesma fonte.

De acordo com o CDOS de Santarém, a vítima ainda foi assistida "por uma enfermeira que ia a passar", mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém, o suspeito de atropelamento "ainda não foi detido", estando a decorrer diligências para apurar a identidade do condutor.

Também "as circunstâncias em que decorreu o atropelamento estão por apurar", disse à agência Lusa a mesma fonte.

No terreno estiveram meios da GNR, INEM e Bombeiros de Torres Novas.

Também no local esteve o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR e o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM, acrescentou fonte do CDOS de Santarém.