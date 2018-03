A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu quase 14 toneladas de bacalhau numa empresa de Ílhavo, no distrito de Aveiro, com o valor presumível de 49.500 euros, anunciou esta terça-feira aquele organismo.

Em comunicado divulgado hoje, a ASAE refere que desencadeou uma ação de fiscalização dirigida a uma indústria de produtos da pesca, localizada no concelho de Ílhavo, com o objetivo de verificar as condições de produção e transformação de produtos da pesca congelados.

Durante esta ação, realizada pela brigada especializada das indústrias, foram apreendidos 13.770 quilos de bacalhau congelado, eviscerado e descabeçado, sem ter sido feito o aviso prévio à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

Apurou-se ainda que este bacalhau foi congelado depois de ter sido adquirido no seu estado fresco, para ser escalado e salgado, sem rótulos e sem documentos, não sendo demonstrada a sua rastreabilidade”, refere a mesma nota.

A ação teve ainda como resultado a instauração de um processo de contraordenação à empresa em causa.