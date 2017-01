Principal suspeito, Marco da Silva, de 28 anos, natural de Viseu, defende-se em entrevista ao jornal online português Bom Dia, publicado desde o Luxemburgo, onde nega qualquer envolvimento no assassínio da sua antiga companheira e mãe do filho que diz ser seu e do qual quer cuidar.

Ana Lopes, de 25 anos, foi encontrada na segunda-feira, 16 de janeiro, no noreste de França, a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo. No carro da portuguesa estava um cadáver parcialmente carbonizado que testes de ADN viriam a confirmar ser o da emigrante, como a TVI noticiou em primeira mão no passado sábado.

É muito difícil viver isto e ouvir as pessoas dizerem que sou suspeito”, diz na entrevista exclusiva ao BOM DIA, Marco da Silva, o pai da criança de Ana Lopes.

Marco da Silva garante na entervista que após um relacionamento com Ana Lopes, com situações de separação e reatamento, cortou o relacionamento com a jovem portuguesa em novembro. Diz desconhecer o que se terá passado, quer que os responsáveis sejam encontrados, mas revela que a mãe da criança de ano e meio que diz ser sua, que trabalhava como ama, tinha comportamentos comprometedores.