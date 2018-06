É uma investigação TVI que põe em causa a gestão da Federação Portuguesa de Taekwondo. um desporto olímpico, medalhado, financiado com dinheiros públicos. José Luís Sousa, é o homem que, apesar das denúncias ao mais alto nível, mantém-se, impune, à frente da federação.

A sua presidência atravessou já vários governos, diferentes secretários de Estado, uma teia de cumplicidades que conta com a conivência do Instituto Português do Desporto, que acumula na gaveta queixas de gestão danosa.

"Intocável", é uma investigação da jornalista Ana Leal, com imagem de Júlio Barulho e Romeu Carvalho e edição de imagem de João Pedro Ferreira, para ver na íntegra, toda a investigação, no Jornal das 8.